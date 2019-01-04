Учителя Туркмении за свой счёт возят школьников на экскурсии

https://news.ru/storage/news/e24fbf18c693818dcae385887e3bd49d/7e173bb1-51eb-43cc-9990-da80203fa2b5_850.jpg Russian Look/Global Look Press

Преподавателям школ в Туркменистане приходится за свой счёт заниматься учениками во время каникул. Об этом, в частности, сообщили учителя средних школ из Ашхабада.

По словам педагогов, в каникулы они возят своих учеников на экскурсии по достопримечательностям столицы Туркменистана, при этом расходы, в том числе на аренду автобуса, им приходится оплачивать самим, передаёт «Радио Азатлык».

Учителя утверждают, что руководство школ принуждает их оплачивать досуг учеников. Соответствующие указания директорам спускаются от вышестоящего начальства.

«В конце прошлой недели, чтобы свозить учеников на каникулах в развлекательный парк „Алем“, я наняла автобус. За то, чтобы забрать нас из школы и привезти обратно, водитель автобуса взял 300 манатов (около $85,8. — News.ru)», — рассказала учитель начальных классов одной из школ Ашхабада по имени Парахат.

По её словам, ранее экскурсии совершались за счёт родителей школьников, но в последнее время собирать деньги стало сложнее из-за ухудшения экономической обстановки в Туркменистане, когда «людям всё труднее сводить концы с концами».

Другие педагоги отмечают, что рабочий день школьных учителей в Туркменистане, нагрузка на них увеличились.

«Преподаватели только жалуются друг другу, высказывая недовольство руководством школы. Они не могут открыто высказывать своё недовольство, потому что боятся потерять работу», — сообщил изданию учитель одной из школ Ашхабада.

Как писал ранее News.ru, в сентябре правительство Туркменистана объявило о прекращении с 2019 года бесплатного предоставления жителям страны газа, электроэнергии, питьевой воды и столовой соли. Такое решение принял Народный совет — высший правительственный орган страны.