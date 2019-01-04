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Глава МИД Польши предложил расширить нормандский формат

Яцек Чапутович Sejm RP/wikimedia.org

Яцек Чапутович

в мире [ версия для печати ]

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович полагает, что к разрешению ситуации на Украине в рамках нормандского формата должны подключиться Евросоюз и США.

«Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так», — сказал глава МИД Польши в интервью изданию Handelsblatt.

Министр также предложил назначить для Украины специального посланника генерального секретаря ООН.

На вопрос о новых санкциях Чапутович заявил, что действия Евросоюза и НАТО в отношении Москвы должны быть более решительными. Прежде всего, они должны касаться газопровода «Северный поток — 2», который разрушает эффект санкций.

Ранее News.ru писал о том, что очередная встреча советников глав стран «нормандской четвёрки» намечена на январь. Она будет посвящена теме снятия напряжённости в Азовском море, которая обсуждалась в ходе встречи 11 декабря в Берлине. 


#россия #венесуэла #БРАЗИЛИЯ
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