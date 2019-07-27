В Грузии начались многонациональные учения Agile Spirit — 2019 с участием военных из 14 стран — членов и партнёров НАТО.
Мероприятие проходит на территории второй пехотной бригады, расположенной в городе Сенаки. Вместе с теоретической будет и практическая часть, которая пройдёт на полигонах Орфоло. В учениях будут задействованы более 3 тысяч военнослужащих.
Глава Сил обороны Грузии, генерал-лейтенант Владимир Чачибая отметил, что учения полностью отвечают заявленной политике страны, передаёт
Как ранее писал News.ru, Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО.