https://static.news.ru/photo/14f348e2-b063-11e9-b7f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Грузии начались многонациональные учения Agile Spirit — 2019 с участием военных из 14 стран — членов и партнёров НАТО.

Мероприятие проходит на территории второй пехотной бригады, расположенной в городе Сенаки. Вместе с теоретической будет и практическая часть, которая пройдёт на полигонах Орфоло. В учениях будут задействованы более 3 тысяч военнослужащих.

Глава Сил обороны Грузии, генерал-лейтенант Владимир Чачибая отметил, что учения полностью отвечают заявленной политике страны, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО.