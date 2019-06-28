https://static.news.ru/photo/6178c3e6-99d8-11e9-a5a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Участники ядерной сделки подготовят меры, которые поспособствуют возобновлению экспорта из Ирана низкообогащённого урана и тяжёлой воды. Соответствующее решение было принято на заседании Совместной комиссии участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В неё входят Россия, Великобритания, Германия, Иран, Китай и Франция.

Экспертам стран-участниц поручается проработать практические меры, которые бы позволили Ирану экспортировать некоторые вещества, — цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва должна участвовать в механизме INSTEX. Инструмент для поддержки торговых обменов был создан Францией, Великобританией и Германией в качестве способа противодействия антииранским санкциям США в 2019 году.

Как писал News.ru, Совет национальной безопасности США расценил сообщение Тегерана о накоплении обогащённого урана вопреки условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) как «ядерный шантаж».