https://static.news.ru/photo/f798fe60-9b66-11e9-b475-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/mr_Blackovich

Власти Иордании и Ливана сообщили, что их пострадавшие в драке работников нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане граждане сейчас в безопасности.

В ходе конфликта казахстанских и иностранных рабочих три десятка человек получили травмы. По словам министра обороны Ливана Ильяса Бу-Сааба, который по телефону обсудил случившееся с казахстанским коллегой, все ливанцы уже выписаны из больниц, и ждут отправки на родину в безопасном месте.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади также заявил, что его соотечественники, участвовавшие в драке, в данный момент находятся в гостинице под охраной. Он подчеркнул, что МИД страны пристально следит за ситуацией, чтобы не допустить угроз безопасности своих граждан.

Ранее News.ru писал о том, что массовая драка произошла на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана между иностранными и местными рабочими. Поводом для столкновения послужила сделанная рабочим из Ливии фотография, на которой он направляет рацию в сторону местной девушки-оператора. Некоторые сочли её оскорбительной.