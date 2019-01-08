Убившего двух солдат боевика задержали в Израиле

https://news.ru/storage/news/9f0d0b41b56b3bdf22796bcd45e6a352/12cb8ab3-7b4b-4a6c-982d-5c02b4305106_850.jpg Sara Lemel/dpa/Global Look Press

Израильские силовики задержали террориста, расстрелявшего двух солдат у автобусной остановки на перекрестке Гиват-Асаф. При задержании у боевика были конфискованы автомат Калашникова, несколько магазинов с боеприпасами и прибор ночного видения.

«Я поздравляю ШАБАК (общую службу безопасности Израиля), армию и полицию „Ямам“ с поимкой подлого террориста, который совершил теракт на Гиват-Асаф и был соучастником в теракте в поселении Офра», — написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что Нетаньяху пообещал принять ответные меры на атаки палестинских боевиков. По итогам совещания в правительстве было решено построить новые дома и легализовать тысячи объектов самостроя в еврейских поселениях Западного берега реки Иордан.

13 декабря в районе палестинского города Рамаллаха террористы убили двух солдат. 9 декабря семеро израильтян получили ранения в результате теракта у поселения Офра.