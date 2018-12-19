Убийство россиянина в тюрьме Украины опровергли

https://news.ru/storage/news/8a42d9a25860c58e042a454d77b6863e/3b843ff6-d846-4e01-bbf2-89d05bcc74bd_850.jpg Philip Gordon/Impact Photos/Global Look Press

Российский доброволец ЛНР Валерий Иванов скончался в украинской тюрьме в результате несчастного случая. Его смерть отказались признавать насильственной.

Подробности гибели россиянина станут известны после вскрытия, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в исправительной системе.

Как писал News.ru ранее, представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что уроженца Архангельска, осуждённого за участие в конфликте в Донбассе, убили сокамерники. Она также добавила, что 19 декабря в Минске на заседании участников Контактной группы представители самопровозглашённой республики потребуют от Киева передать им тело погибшего россиянина.

Гибель мужчины подтвердило российское посольство.