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Убийство россиянина в тюрьме Украины опровергли

Philip Gordon/Impact Photos/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Российский доброволец ЛНР Валерий Иванов скончался в украинской тюрьме в результате несчастного случая. Его смерть отказались признавать насильственной.

Подробности гибели россиянина станут известны после вскрытия, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в исправительной системе.

Как писал News.ru ранее, представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что уроженца Архангельска, осуждённого за участие в конфликте в Донбассе, убили сокамерники. Она также добавила, что 19 декабря в Минске на заседании участников Контактной группы представители самопровозглашённой республики потребуют от Киева передать им тело погибшего россиянина.

Гибель мужчины подтвердило российское посольство.


#украина #лнр #тюрьмы
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