Убийство охранника Порошенко взбудоражило соцсети

https://news.ru/storage/news/9aa688d74e21819d7be796d9ef520ace/7ecd39c6-49b9-47a0-8818-081315c9b92c_850.jpg Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают убийство сотрудника управления президентской охраны Украины Василия Хмелюка. Некоторые удивились, почему охранник президента не смог дать отпор нападавшему.

«Какие „первые лица“, такие и охранники (не в обиду погибшему)», «Не найдут, как всегда. Профессионализм нашей полиции известен», пишут пользователи.

Ещё один юзер, Евгений Агапов, усомнился в том, что убийство было умышленным.

Как писал News.ru, ранее боксёр Петр Очеретяный, подозреваемый в убийстве Хмелюка, явился в полицию. В ночь на 3 января последний вступил в конфликт с мужчиной, который выгуливал собак. После устной перепалки оппонент нанёс ему удар в челюсть, от которого 26-летний охранник упал и скончался.

Видео с места происшествия было опубликовано в СМИ.