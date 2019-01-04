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Убийство охранника Порошенко взбудоражило соцсети

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают убийство сотрудника управления президентской охраны Украины Василия Хмелюка. Некоторые удивились, почему охранник президента не смог дать отпор нападавшему.

«Какие „первые лица“, такие и охранники (не в обиду погибшему)», «Не найдут, как всегда. Профессионализм нашей полиции известен», пишут пользователи.

Ещё один юзер, Евгений Агапов, усомнился в том, что убийство было умышленным.

Как писал News.ru, ранее боксёр Петр Очеретяный, подозреваемый в убийстве Хмелюка, явился в полицию. В ночь на 3 января последний вступил в конфликт с мужчиной, который выгуливал собак. После устной перепалки оппонент нанёс ему удар в челюсть, от которого 26-летний охранник упал и скончался.

Видео с места происшествия было опубликовано в СМИ.


#украина #убийство #киев #соцсети #обсуждение #ОХРАННИК
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