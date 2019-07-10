https://static.news.ru/photo/ba9d7488-a2ef-11e9-bb28-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/Uber_India

Американская компания Uber запустила сервис воздушных перевозок по маршруту Манхэттен — аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Вертолёт взлетает с площадки, расположенной в нижней части Манхэттена, полёт длится восемь минут.

Право на бронирование вертолётной поездки будут иметь клиенты с платиновым и бриллиантовым статусом в компании. Услуга будет стоить от $200 до $225 с человека. Вертолёт вмещает пять пассажиров и их ручную кладь, передаёт CNN .

Как ранее писал News.ru, о намерении запустить сервис Uber Copter в начале июня заявил руководитель подразделения Uber Elevate Эрик Эллисон. Аналогичный сервис компания планирует запустить в австралийском Мельбурне в 2023 году.