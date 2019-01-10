У украинской блогерши умер отец на блокпосту в ДНР

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Мой отец прожил отличную жизнь, немного не дожил до 80 лет. Играл профессионально в футбол, преподавал физкультуру в техникуме, 35 лет отпахал проходчиком в забое. Шёл по жизни прямо! Ни влево, ни вправо - прямо всю жизнь. Был ударником пятилеток, его фотография висела на доске почёта. Все уважительно называли его Николай Андреевич. Объездил весь Советский Союз, бывал на лучших наших курортах - Пицунда, Гагры, Сочи, Ялта. Всю жизнь прожил со своей красавицей женой. Любил и гордился семьёй. Двое детей, четверо внуков. Застал двух правнуков. Жизнь прожил по полной. Умер внезапно. Острый инфаркт. Одно содрагает моё сердце - умер на блокпосте, переходя границу ДНР и Украины. Ехал к племяннику в гости на Рождество, в свою деревню Константиновку. Он уже не раз бывал на этом блокпосте. Знал, что там большие очереди. Поэтому, всегда брал с собой раскладной стульчик. Пока очередь стоит - он сидит на стульчике. И так все 2-3 часа. Он умер, протягивая пограничнику свои документы... Так и упал замертво, сжимая в руках раскладной стульчик... Ещё одна смерть на блокпосте. Когда мой брат с женой приехали забирать его тело - рядом врачи спасали женщину после инфаркта. Следом привезли ещё одну. Когда же это закончится? Сколько ещё погибнет людей, пока наконец уберут эти блокпосты? Кто бы мог подумать, что Донецк превратится в город-призрак! Что же мы наделали? И это в 21 веке...