Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Турции может продолжиться уже на «авиационном» направлении. В турецкой экспертной среде полагают, что видны некоторые перспективы покупки Анкарой самолётов Су-35. На подобные мысли наталкивают и заявления самого турецкого руководства, которое считает, что американским истребителям F-35 всего можно найти замену. Однако у потенциальной сделки есть некоторые препятствия. Турецкие оборонные предприятия, похоже, могут испытать некоторые финансовые трудности после того, как республику исключили из программы США F-35. Хватит ли денег у Анкары на продолжение ВТС с Россией, выяснял News.ru.

О том, что у F-35 может появиться замена, заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

Турция продолжит изучать альтернативы. Если одна дверь закрывается, то открываются другие двери. Мы также можем создать и собственную дверь, — отметил чиновник, обратив внимание на то, что новейший турецкий истребитель пятого поколения Turkish Fighter — X был презентован в июне этого года на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.

Демир не замедлил напомнить, что у Москвы тоже есть разные варианты в вопросе истребителей. Впрочем, поводов для бравады у турецких властей не так много. Демир признает, что предприятия оборонно-промышленного комплекса могут испытать финансовые потери после исключения республики из программы F-35.

Сергей Булкин/News.ru

Компании Турции смогут компенсировать убытки, но другие фирмы столкнутся с увеличением стоимости каждой боевой единицы на $7-8 млн, — сказал он.

Такие потери в условиях экономического кризиса, как можно предположить, могут вызвать волну недовольства в стране. Власти в Анкаре и без того ушли в политический минус после того, как кандидаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) проиграли оппозиции мэрские выборы в Измире, Анкаре и Стамбуле. Однако в турецкой экспертной среде призывают не делать смелых выводов. Говорить о наличии волны негодования нельзя, заявил News.ru политолог, кандидат политических наук Керим Хас.

Есть, безусловно, большое недовольство, которое возникает в среде академического и экспертного сообщества. Однако, как вы понимаете, в стране невозможно выразить свободно свои мысли, если они не совпадают с официальной позицией властей. Керим Хас турецкий политолог, кандидат политических наук

По словам эксперта, те, кто высказывается против приобретения С-400, сразу попадают в ряды «предателей, врагов и террористов».

Иными словами, говорит аналитик, «стамбульский» сценарий в контексте сделки по С-400 невозможен. Большую роль играет мнение оппозиционных партий, но многие из них по тем или иным причинам вынужденно поддерживают приобретение С-400 и, что тоже вызывает много вопросов, обвиняют не власть, а США в напряжённости и исключении Турции из программы F-35, отмечает Хас. Он добавляет, что «контрудар» Турции при помощи потенциально возможной сделки по покупке истребителей пятого поколения Су-57 не выглядит реалистичным сценарием.

Сергей Булкин/News.ru

РФ, как мы знаем, сама не располагает этими истребителями на вооружении, — говорит Хас. — Поставки в армию и серийное производство также пока не определены по срокам.

В связи с этим говорить о том, что это передовое вооружение Москва будет поставлять члену НАТО и, безусловно, такому неустойчивому партнёру, как Анкара — это что-то из ряда вон выходящее. Другое дело — истребитель Су-35 поколения 4++

Будет ли Анкара приобретать эти самолеты, зависит от развития кризиса между Турцией и её западными партнёрами. Если кризис пойдёт по пути ещё большего углубления, то поставки возможны, — предполагает Хас.

Однако тогда членство Турции в НАТО будет поставлено под сомнение: покупка и расширение российского вооружения в турецкой армии — это не совпадающее с членством в НАТО обстоятельство, убеждён эксперт. По его словам, также нельзя забывать о серьёзном экономическом кризисе, который усугубится после введения американских санкций против Турции.

Вопрос: на какие средства Анкара будет покупать вооружение? Если речь пойдёт о кредите, то зависимость от России возрастёт ещё больше, — считает Хас.

Тогда Турция после смены власти в перспективе даже при желании не сможет безболезненно разорвать начатое с Москвой сотрудничество и быстро восстановить утраченные позиции на Западе. Кроме того, аналитик напоминает, что покупка Су-35 требует обучения военных кадров, а также — ещё большего переформирования имеющихся систем слежения, оповещения и т. п. А это ставит множество дополнительных вопросов относительно членства Анкары в НАТО.