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Правительство Ангелы Меркель «делает слишком мало», чтобы вывести из тупика сотрудничество между Германией и Россией. Об этом заявил замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.

Парламентарий отметил, что вместо того, чтобы действовать в интересах Германии, федеральное правительство «всё активнее выступает в фарватере администрации США». Гизи подчеркнул, что «мира и безопасности в Европе и во всём...