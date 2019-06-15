Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии. Подземные толчки зафиксированы в 5:17 по времени UTC (8:17 мск).
Эпицентр располагался в 93 км к северо-востоку от острова Л'Эсперанс. Очаг залегал на глубине 35 км, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Как ранее писал News.ru, два землетрясения в Дагестане произошли в ночь на 25 мая. Их магнитуды составили 4,4 и 2,3. Подземные толчки ощущались в Буйнакске, Махачкале и Каспийске. Эпицентром ЧП стало село Халимбекаул. Там трещины появились на двух десятках построек. Глава города Ислам Нургудаев сообщил, что восстановление повреждённых построек начнётся со зданий школ.