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Тысячи «жёлтых жилетов» попали за решётку во Франции

Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Свыше четырёх с половиной тысяч человек отправлены под арест в течение месяца протестных акций «жёлтых жилетов». Такой итог подвели в Минюсте Франции.

Речь идет о периоде с 17 ноября по 17 декабря 2018 года. Так, в Париже помещены под стражу 1567 человек и более трёх тысяч в регионах.

В общей сложности по убыстрённой процедуре в судах были рассмотрены дела 697 человек. В регионах из 483 участников протестов осуждены 190. В столице Франции из представших перед судьями 214 человек осуждены 16.

В ведомстве отметили, что в  большинстве случаев к задержанным в ходе протестов применялись «альтернативные» меры, в числе которых штрафы, направления на курсы ознакомления с нормами гражданского поведения и другие, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru сообщил о том, что французские власти оценили ущерб, причинённый протестами «жёлтых жилетов». Он составляет от 150 до 200 миллионов евро. Минэкономики страны предложило страховым компаниям принять исключительные меры для возмещения ущерба. В частности, отказаться от франшиз.


#Франция #протесты #общество
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