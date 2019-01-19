Облака едкого дыма надвигаются на шведский город

Сильный пожар начался на заводе по переработке мусора в Швеции. На предприятии находятся отходы из пластика.
Площадь возгорания составляет около семи тысяч квадратных метров, передаёт SVT. Пламя разбушевалось 19 января 2019 года. Комплекс располагается рядом с Норрчёпингом.
Экстренные службы продолжают укрощать огонь, но прогнозы не обнадёживают. Ликвидация последствий ЧП займёт несколько дней. Дым сбивается в облака и постепенно движется к ближайшим населённым пунктам.
Ранее News.ru сообщал о пожаре в Благовещенске. Складское помещение загорелось на улице Театральной. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пламя охватило 1250 кв. м. В борьбе с огнём задействованы 25 человек и восемь единиц техники.