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Облака едкого дыма надвигаются на шведский город

Uffe wigh/YouTube

в мире [ версия для печати ]

Сильный пожар начался на заводе по переработке мусора в Швеции. На предприятии находятся отходы из пластика.

Площадь возгорания составляет около семи тысяч квадратных метров, передаёт SVT. Пламя разбушевалось 19 января 2019 года. Комплекс располагается рядом с Норрчёпингом.

Экстренные службы продолжают укрощать огонь, но прогнозы не обнадёживают. Ликвидация последствий ЧП займёт несколько дней. Дым сбивается в облака и постепенно движется к ближайшим населённым пунктам.

Ранее News.ru сообщал о пожаре в Благовещенске. Складское помещение загорелось на улице Театральной. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пламя охватило 1250 кв. м. В борьбе с огнём задействованы 25 человек и восемь единиц техники.


#пожар #мусор #Швеция
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