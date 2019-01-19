Облака едкого дыма надвигаются на шведский город

https://news.ru/storage/news/ead236251f7dff5c9d58c4476aa4b1d8/8764620b-5ebd-46ff-8f1c-57e7bc46f91c_850.jpg Uffe wigh/YouTube

Сильный пожар начался на заводе по переработке мусора в Швеции. На предприятии находятся отходы из пластика.

Площадь возгорания составляет около семи тысяч квадратных метров, передаёт SVT. Пламя разбушевалось 19 января 2019 года. Комплекс располагается рядом с Норрчёпингом.

Экстренные службы продолжают укрощать огонь, но прогнозы не обнадёживают. Ликвидация последствий ЧП займёт несколько дней. Дым сбивается в облака и постепенно движется к ближайшим населённым пунктам.

Ранее News.ru сообщал о пожаре в Благовещенске. Складское помещение загорелось на улице Театральной. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пламя охватило 1250 кв. м. В борьбе с огнём задействованы 25 человек и восемь единиц техники.