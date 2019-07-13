https://static.news.ru/photo/f3829cc2-a61b-11e9-b16f-fa163e074e61_1024.jpgФото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Продемократические активисты вышли на очередную антиправительственную акцию протеста в Гонконге. Они выступают против законопроекта, налаживающего механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Оппозиционеры считают, что это нововведение может распространиться и на правозащитников.
На этот раз демонстрация впервые проходит в отдалённом от центра спальном районе Шатин на Новых территориях в материковой части города, — передаёт RTHK.
По маршруту шествия за безопасностью следят сотни полицейских.
Как писал News.ru, участники движения «жёлтых жилетов» провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа. Сама демонстрация была согласована, но заход на территорию транспортного узла — нет. Люди выдвинулись организованной колонной с площади Сталинградской битвы и пошли по столичным улицам. Часть активистов от них отделилась и ворвалась в здание вокзала. Прибывшие на место отряды полицейского спецназа быстро вытеснили активистов за пределы здания.