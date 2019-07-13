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Подозрения в том, что против окружения экс-президента Украины Петра Порошенко готовятся массовые аресты, не беспочвенны. Так считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Он напомнил, что Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, согласно которому его предшественник может попасть под люстрацию. Шатров также выразил мнение, что украинский лидер может преследовать политических предшественников ради того, чтобы...