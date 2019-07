Они поблагодарили пользователей за поддержку и попросили о распространении аккаунта. В будущем, по мнению сотрудников диппредставительства, может потребоваться больший резонанс.

Greetings from sunny #Damascus ! We're back, intact and functioning normally! Thank you, friends, for your support! You did a great job to bring us back! Stay with us and encourage your friends to join, as further on in such surcumstances we'll need much stronger backup | #Syria pic.twitter.com/NHyfzz89Fp