https://static.news.ru/photo/cd8d8f48-b513-11e9-828f-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Buid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство стриминговой площадки Twitch разрешило грудное вскармливание перед камерой во время трансляций, сообщила одна из пользовательниц сервиса Хизер Кент.

В конце июля 2019 года молодая мама в прямом эфире покормила своего малыша. Из-за этого женщину начали резко критиковать в Сети, а Twitch удалил видео без каких‑либо объяснений. Позже администрация сайта отправила ей письмо с объяснением, что видео удалили из-за жалоб на демонстрацию обнажённого тела, пишет « Афиша Daily ».

Кроме того, представители компании извинились перед Кент и признали, что кормление детей грудью во время трансляций нельзя считать непристойным.

Ранее News.ru сообщал, что стример Тайлер Блевинс, наиболее известный под псевдонимом Ninja, объявил о своём уходе с Twitch. Теперь его трансляции будут появляться эксклюзивно на Mixer, платформе Microsoft.