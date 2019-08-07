https://static.news.ru/photo/3d22e68e-b8e6-11e9-87fa-fa163e074e61_660.jpg Майкл Бюерк Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что государству не стоит тратить деньги на лечение людей с ожирением. Патологическую полноту журналист болезнью не считает.

Вы толстые, потому что слишком много едите, — написал журналист в колонке для журнала Radio Times.

По его словам, полные люди «не больные, а слабые», а их смерть позволит сохранить бюджет национальной службы здравоохранения. Уход из жизни тучных жителей планеты журналист предлагает считать «самоотверженной жертвой» в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселённостью и изменениями климата.

Ранее Минздрав назвал регионы — лидеры по доле пенсионеров с ожирением. На первой строчке рейтинга — Алтайский край. На 100 тысяч граждан старше трудоспособного возраста (с 60 лет у мужчин и с 55 лет у женщин) там приходится более 10 тысяч страдающих ожирением. Кроме того, в число регионов — лидеров по доле пенсионеров с ожирением попали Магаданская область (6722 человека на 100 тысяч соответствующего населения), Ингушетия (4742,8), Тюменская область (4506,6) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4058,2), писал News.ru.