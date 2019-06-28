https://static.news.ru/photo/a56055c2-9b38-11e9-9cb1-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Туск Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Европейского совета Дональд Туск предложил назначить председателем Еврокомиссии представителя альянса социалистов и демократов — левоцентристской фракции Европарламента, которая занимает по числу мандатов второе место.

Главы государств ЕС соберутся в воскресенье, 30 июня, вечером для обсуждения кандидатов на руководство пятью основными институтами в период с 2019 по 2024 год.

Ранее фракция социалистов выдвинула на пост главы Еврокомиссии Франца Тиммерманса, занимающего должность первого зампредседателя Еврокомиссии нынешнего созыва.

Как писал News.ru, самая высокая за последние 25 лет явка на выборах в Европарламент является хорошим знаком для Евросоюза, заявил Дональд Туск.