https://static.news.ru/photo/87cae0c4-9a73-11e9-8f4c-fa163e074e61_1024.jpg Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Туркменская газета поздравила президента страны Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения поэмой «Ангел-хранитель с тобой, почёт тебе, Аркадаг!».29 июня главе государства исполнилось 62 года.

Произведение написала поэтесса Гозель Шагулева. Оно занимает всю седьмую полосу русскоязычной газеты правительства «Нейтральный Туркменистан». Также в издании напечатаны поздравительные послания Бердымухамедову от иностранных и туркменских политиков.

Шагулыева имеет звание героя Туркменистана. Ранее она писала оду коню президента Акхану.

Ранее News.ru сообщал, что Бердымухамедов со своим внуком Керимгулы прочитал рэп, посвящённый ахалтекинскому жеребёнку по прозвищу Ровач. В переводе с туркменского это означает Благополучный.