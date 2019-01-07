Туркмения стала получать меньше импортных продуктов

https://news.ru/storage/news/a62fb2c1fa42aa4c12243da486830a49/ec387ac9-0cf9-498f-a082-ae1166dd22cb_850.jpg Victor Lukarevskiy/Russian Look/Global Look Press

Импорт продовольствия существенно снизился в Туркмении. Об этом было объявлено на заседании правительства.

Импорт продовольственной продукции снизился на 27,5%, мяса и колбасных изделий — на 39,7%, рыбы — на 33,9%, молочных продуктов — на 59,5%, кондитерских изделий — на 48,5%, макаронных — на 41,9%, соков и безалкогольных напитков — на 94,1%, говорится в официальном сообщении агентства TDH.

Период, за который приведены данные, не уточняется. Но при этом на заседании правительства было объявлено, что экспорт продуктов из Туркмении растёт. Президент республики по итогам заседания дал поручения «по активизации внешнеторговых связей и поиску новых зарубежных каналов сбыта излишка произведённых продовольственных товаров».

Несмотря на это, в Туркмении существует дефицит хлеба, сахара, растительного масла. Это связано с экономическим кризисом, который начался в стране после падения цен на энергоресурсы.

Ранее News.ru сообщал, что поведение туркменских студентов во время новогодних праздников стало причиной проведения собрания в Белорусском государственном университете. Взрывали петарды и метали их в милиционеров, устроили две массовые драки в общежитии и в центре Минска — вот неполный перечень безобразий, шокировавших руководство вуза.