Туркменам запретили покупать алкоголь в праздники

https://news.ru/storage/news/b790d38b76cbe2df6031565c2df4cf17/1c7530ea-33dc-430f-a5a5-b27cb6f83dff_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Закон «О профилактике вредного воздействия алкоголя», запрещающий продавать спиртное в праздники, вступил в силу в Туркменистане с 1 января. С 2021 года в стране также запретят розничную реализацию алкоголя по субботам и воскресеньям.

Вступивший в силу документ также запрещает розничную продажу алкогольных напитков в торговых объектах, находящихся на территории или в помещениях военных, медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Розничная торговля спиртным кроме этого запрещена на объектах общепита, в том числе в вагонах-ресторанах, морских судах, судах внутреннего плавания и самолётах, передаёт РИА Новости.

Действующее законодательство Туркменистана также запрещает продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года.

Как сообщал News.ru, в конце декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов спел песню собственного сочинения вместе со своим внуком на предновогоднем банкете. Музыкальная композиция прозвучала на туркменском, английском и немецком языках.