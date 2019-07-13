https://static.news.ru/photo/46a9a28a-a629-11e9-ab4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Şəki Xan Sarayı Sheki Khan's Palace/Facebook

19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане. Инцидент произошёл на территории резиденции шекинских ханов, среди пострадавших есть и туристы.

Двое [пострадавших] размещены в больнице, оставшимся оказали первую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава страны.

Дворец Шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Он был построен в 1761-62 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада.

Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Ранее News.ru писал о ДТП с туристами в Грузии. Авария произошла на скоростной автотрассе Батуми-Кобулети в Аджарии. Погибли два человека, ещё 11 пострадали. Среди них — польские и иранские туристы, а также маленькие дети.