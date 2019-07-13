19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане. Инцидент произошёл на территории резиденции шекинских ханов, среди пострадавших есть и туристы.
Двое [пострадавших] размещены в больнице, оставшимся оказали первую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава страны.
Дворец Шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Он был построен в 1761-62 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада.
Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Ранее News.ru писал о ДТП с туристами в Грузии. Авария произошла на скоростной автотрассе Батуми-Кобулети в Аджарии. Погибли два человека, ещё 11 пострадали. Среди них — польские и иранские туристы, а также маленькие дети.