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Туристка обнаружила в куртке ядовитую змею

Hecker/Sauer/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Туристка в ЮАР обнаружила среди личных вещей одну из самых ядовитых змей Африки — капскую кобру. Ползучий гость облюбовал куртку девушки. Аспида разоблачили во время сбора чемодана.

Пресмыкающееся выползло из убежища и начало извиваться на полу гостиничного номера, демонстрируя знаменитый атрибут сородичей — капюшон. Видео опубликовано в Twitter. На кадрах мужчина, вероятно, серпентолог, пытается поймать смертельно опасное создание. Длина тела кобры составила около 1,5 метра.

«То чувство, когда ты просто собираешь сумку, а из куртки выползает капская кобра. Ничего себе — начало моего 2019 года…» — добавила путешественница к записи.

Девушка отдыхала в Кейптауне и уже собиралась уехать в родную провинцию Квазулу-Наталь. Однако змея на несколько минут продлила новогодние каникулы.

Капские кобры часто проникают в жилые дома из-за засухи — они ищут воду. Ядовитые железы вырабатывают смертельно опасный токсин. Он мгновенно поражает ЦНС, вызывает паралич, и жертва умирает от приступов удушья. Одного укуса хватит, чтобы убить шестерых человек.

Ранее News.ru сообщал о нападении питона на 45-летнего мужчину. Трёхметровая змея укусила свою жертву за половой орган. Потерпевший истошно кричал, на помощь к нему прибежали коллеги. Пострадавшему удалось избавиться от обидчика, и он уполз обратно.



#туризм #юар #змеи
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