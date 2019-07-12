https://static.news.ru/photo/f1e135fc-6261-11e9-8f82-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неадекватную туристку из России поместили в психиатрическую клинику в округе Бангли на Бали.

По данным местного издания Coconuts , россиянка вела себя агрессивно, поэтому пришлось вызвать полицию. В итоге она насильно была доставлена в больницу, так как пыталась оказывать сопротивление.

Медики констатировали у туристки приступ депрессии. По их словам, иностранцы, приезжающие отдыхать на Бали, часто впадают в такое состояние из-за отсутствия денег.

После того, как девушка придёт в себя, её передадут дипломатам и отправят домой. Инцидент произошёл после двух недель пребывания россиянки на отдыхе.

Ранее News.ru писал о том, что жертвами сильного шторма, бушевавшего на греческом полуострове Халкидики, стали шесть иностранных туристов, среди которых двое россиян. Возле отеля на двоих мужчин упало дерево и придавило их насмерть. Они оказались гражданами РФ.