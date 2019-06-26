https://static.news.ru/photo/d20bc8b0-989d-11e9-b1a1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Calamos Beach Hotel

Российская туристка Ольга Кубара, отдыхающая на греческом острове Каламос в одном отеле с украинцами, которых со скандалом выселили из-за развешенных по территории националистических флагов, рассказала, за что на самом деле администрация отеля попросила гостей из Украины освободить занимаемые номера и съехать досрочно.

Бегали, размахивали украинскими флагами, натравили своих детей на наших только потому, что мы говорили по-русски, — написала она подробности инцидента на своей странице в Facebook.

Главным фактором для выселения, по словам Ольги, стали даже не флаги, а именно агрессивное поведение украинских туристов, в том числе детей, которые, не стесняясь в выражениях, оскорбляли российских детей, отдыхающих в том же отеле.

При этом психолог из Киева Наталья Подоляк, которую вместе с группой детей выгнали из гостиницы, назвала инцидент «актом политической агрессии». Она заявила, что дети лишь с гордостью сообщали всем, что они из Украины, пишет портал «Обозреватель».

Ранее News.ru писал о том, что после заселения в отель Подоляк, которая привезла на отдых в Грецию группу детей, развесила на балконах флаги страны, а снаружи здания разместила красно-чёрные полотна запрещённой в России организации «Украинская повстанческая армия» (УПА). Представитель гостиницы пояснил украинке, что другие отдыхающие были шокированы её поведением, так как указанные флаги ассоциируются у них с национализмом и фашизмом.