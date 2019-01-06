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Туристический автобус перевернулся в Таиланде

Stringer/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в центральной таиландской провинции Патумтхани стало причиной гибели нескольких человек. Десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла 6 января в 3:20 по местному времени (5 января в 23:20 мск), когда автобус туристической компании Prayad направлялся в Бангкок. Он перевернулся во время дождя после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, пишет Bangkok Post.

Погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Ещё 50 человек получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали, полиция разыскивает водителя автобуса, который мог оказаться в числе направленных в больницу.

Как писал News.ru, турист из России утонул на острове Самуи в Таиланде во время тропического шторма «Пабук». Позднее представители посольства России в Таиланде заявили, что гибель россиянина не связана с ураганом.


#жертвы #туристы #ДТП #автобус #гибель #ПОСТРАДАВШИЕ #Таиланд
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