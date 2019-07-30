https://static.news.ru/photo/7f740114-b2ea-11e9-b270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Власти Тенерифе, крупнейшего острова Канарского архипелага, собираются запретить туристам возводить башни из камней, потому что это наносит вред окружающей среде.

Биологи утверждают, что пирамиды из гальки нарушают экосистему острова. Защитники природы предлагают установить плакаты, напоминающие о последствиях сооружения каменных скульптур, а также ввести запрет на законодательном уровне, — пишет The Sun .

Традиция строить башни из камней появилась на Тенерифе после медитативного мероприятия «Гармоническая конвергенция» в 1987 году. Об этом событии, которое на рассвете 16 августа должно было собрать, по меньшей мере, 144 тысячи человек, много говорилось в СМИ по всему миру. Необходимо было собрать людей в священных местах планеты, среди которых назывались Великая Пирамида в Египте, озеро Байкал в России, Скала Айрес в Австралии, Гластонбери в Англии, Мачу Пикчу в Перу, гора Халеакала на Гавайях и гора Шаста в США. Участников собралось гораздо больше, поэтому событие стало уникальным глобальным мероприятием подобного рода.

Ранее News.ru писал, что в итальянском национальном парке Чинкве-Терре туристам в шлёпанцах запретили вход. Нарушители должны будут оплатить штраф в размере от трёх до 170 тыс. рублей.

Запрет был введён после жалобы горно-спасательных отрядов на путешественников, гуляющих по горной местности в шлёпанцах и без воды. Предполагается, что размер штрафа будет зависеть от масштаба работ по спасению туриста.