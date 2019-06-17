https://static.news.ru/photo/89cf2876-90e1-11e9-9071-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pattaya News /Siam Rath/Twitter

Российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.

Инцидент произошел в запрещённой для купания зоне. По словам жены Антонова, его накрыла большая волна, а затем начало уносить от берега. Отель, в котором остановились супруги, расположен в двух километрах от места происшествия.

Факт смерти туриста подтверждён местными медиками. О произошедшем извещено посольство РФ в Таиланде, сообщает портал Thaiger .

Ранее News.ru писал, что туристы, отправляющиеся в Таиланд, рискуют заразиться лихорадкой денге. С начала 2019 года в стране заболели около 30 тыс. человек, из которых скончались более 40. Роспотребнадзор призвал россиян принимать меры предосторожности во избежание заражения.