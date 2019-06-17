Российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.
Инцидент произошел в запрещённой для купания зоне. По словам жены Антонова, его накрыла большая волна, а затем начало уносить от берега. Отель, в котором остановились супруги, расположен в двух километрах от места происшествия.
Факт смерти туриста подтверждён местными медиками. О произошедшем извещено посольство РФ в Таиланде, сообщает портал
Ранее News.ru писал, что туристы, отправляющиеся в Таиланд, рискуют заразиться лихорадкой денге. С начала 2019 года в стране заболели около 30 тыс. человек, из которых скончались более 40. Роспотребнадзор призвал россиян принимать меры предосторожности во избежание заражения.