Строительство скоростной дороги до Лиона поддержали в Турине

https://news.ru/storage/news/95442612b4e81aac08e5685938bc0aeb/e7403637-8ea0-4154-96e1-dfe84332f0c8_850.jpg Tonello Abozzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тысячи человек собрались в центре Турина с требованием достроить скоростную железнодорожную ветку до Лиона (ТАV). На площади Кастелло собрались не менее 30 тыс. активистов.

Это совместный проект Италии и Франции. Протяженность линии должна составить 235 км, она станет частью панъевропейского транспортного коридора, финансируются работы частично за счет ЕС (40%).

12 января прошла вторая по счету демонстрация в поддержку строительства. Среди сторонников проекта — губернатор области Пьемонт Серджо Кьямпарино, а также мэры ряда городов и предприниматели, сообщает агентство АНСА.

Против проекта выступает правящее «Движение «5 звезд».

При этом вторая партия правящей коалиции «Лига» считает, что строительство надо завершить, а отказываться от проекта на текущей стадии не стоит. Партия в случае невозможности достичь согласия предлагает провести референдум о завершении реализации проекта.

Ранее News.ru писал о железнодорожной аварии на участке Делюр — Тыреть в Иркутской области.