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Строительство скоростной дороги до Лиона поддержали в Турине

Tonello Abozzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Тысячи человек собрались в центре Турина с требованием достроить скоростную железнодорожную ветку до Лиона (ТАV). На площади Кастелло собрались не менее 30 тыс. активистов.

Это совместный проект Италии и Франции. Протяженность линии должна составить 235 км, она станет частью панъевропейского транспортного коридора, финансируются работы частично за счет ЕС (40%).

12 января прошла вторая по счету демонстрация в поддержку строительства. Среди сторонников проекта — губернатор области Пьемонт Серджо Кьямпарино, а также мэры ряда городов и предприниматели, сообщает агентство АНСА.

Против проекта выступает правящее «Движение «5 звезд».

При этом вторая партия правящей коалиции «Лига» считает, что строительство надо завершить, а отказываться от проекта на текущей стадии не стоит. Партия в случае невозможности достичь согласия предлагает провести референдум о завершении реализации проекта.

Ранее News.ru писал о железнодорожной аварии на участке Делюр — Тыреть в Иркутской области. 


#италия #железнаядорога #Лион
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