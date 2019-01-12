Строительство скоростной дороги до Лиона поддержали в Турине

Тысячи человек собрались в центре Турина с требованием достроить скоростную железнодорожную ветку до Лиона (ТАV). На площади Кастелло собрались не менее 30 тыс. активистов.
Это совместный проект Италии и Франции. Протяженность линии должна составить 235 км, она станет частью панъевропейского транспортного коридора, финансируются работы частично за счет ЕС (40%).
12 января прошла вторая по счету демонстрация в поддержку строительства. Среди сторонников проекта — губернатор области Пьемонт Серджо Кьямпарино, а также мэры ряда городов и предприниматели, сообщает агентство АНСА.
Против проекта выступает правящее «Движение «5 звезд».
При этом вторая партия правящей коалиции «Лига» считает, что строительство надо завершить, а отказываться от проекта на текущей стадии не стоит. Партия в случае невозможности достичь согласия предлагает провести референдум о завершении реализации проекта.
Ранее News.ru писал о железнодорожной аварии на участке Делюр — Тыреть в Иркутской области.