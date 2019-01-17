Сербскую часть «Турецкого потока» построят до конца года

https://news.ru/storage/news/f758b5be57bfad1f3110af67d217bdde/cb062876-5fbf-4772-ba6b-42fb9eddc5b4_850.jpg Михаил Метцель/ТАСС

Линейная часть «Турецкого потока», которая пройдёт по территории Сербии, будет построена до конца 2019 года, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Протяжённость участка составит 403 км.

Газопровод пройдёт от сербско-болгарской границы до сербско-венгерской, заявил бизнесмен. По его словам, там предусмотрено строительство компрессорной станции, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Белград рассматривает возможность получать газ для страны через «Турецкий поток», заявил президент Сербии Александр Вучич. Лидер добавил, что предложение Кремля является лучшим по соотношению цена/качество.