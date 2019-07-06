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Сотрудники полиции Турции нашли в остановленном для досмотра автомобиле калифорний — вещество, которое применяется в боеголовках ядерного оружия и в атомной энергетике.

Инцидент произошёл в провинции Болу в районе лесного парка Ататюрка. Масса изъятого составила 18 г. Власти провинции отметили, что для ввоза данного вещества в страну необходимо специальное разрешение.

Находка отправлена в Совет по ядерной энергии Турецкой Республики для исследования. По факту происшествия проводится расследование, в рамках которого задержаны пять человек, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что в Грузии силовики задержали двух мужчин, которые пытались продать уран. У них было обнаружено чуть более 40 г радиоактивного вещества, за которое они планировали получить около $3 млн.