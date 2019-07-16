Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкие отели снизили цены для россиян, чтобы привлечь дополнительное число туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Некоторые отели на фоне успешного сезона-2018 слишком резко подняли цены, сейчас они пытаются исправить ситуацию, снижая цены и надеясь на бронирования last minute, — рассказали в АТОР.

По данным организации, в этом сезоне лишь несколько отелей добились заполняемости в 90%. В других загрузка и вовсе составила не более 70%. В связи с этим отельеры пошли на крайние меры: они снизили цены на бронирование на 10–15%.

По итогам 2019 года в Турции ожидают более 6 млн российских туристов. За пять месяцев в стране отдохнуло 1,674 млн россиян. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, передаёт «Интерфакс».

Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, как бармены турецких отелей наживаются на российских туристах. По его словам, они разбавляют алкоголь водой и зачастую используют не те напитки, которые указаны в прайсе, писал News.ru.

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