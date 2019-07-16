https://static.news.ru/photo/6b6eeb62-a7d6-11e9-ae26-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкие отели снизили цены для россиян, чтобы привлечь дополнительное число туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Некоторые отели на фоне успешного сезона-2018 слишком резко подняли цены, сейчас они пытаются исправить ситуацию, снижая цены и надеясь на бронирования last minute, — рассказали в АТОР.

По данным организации, в этом сезоне лишь несколько отелей добились заполняемости в 90%. В других загрузка и вовсе составила не более 70%. В связи с этим отельеры пошли на крайние меры: они снизили цены на бронирование на 10–15%.

По итогам 2019 года в Турции ожидают более 6 млн российских туристов. За пять месяцев в стране отдохнуло 1,674 млн россиян. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, передаёт « Интерфакс ».

Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, как бармены турецких отелей наживаются на российских туристах. По его словам, они разбавляют алкоголь водой и зачастую используют не те напитки, которые указаны в прайсе, писал News.ru.