Лесные пожары в юго-западной турецкой провинции Мугла стали причиной сильного задымления на побережье Эгейского моря.
По данным газеты Hürriyet Daily News, пожарные борются с возгоранием площадью 350 гектаров. Здание одной из гостиниц получило повреждения.
Едкий дым распространился на курорты Даламан, Фетхие, а пламя приблизилось к одному из популярных туристических городков Гёджек, — передаёт издание.
Курорт Фетхие находится в 60 км от очага пожара. С ним боролись 520 сотрудников экстренных служб и 138 единиц техники. Сейчас ситуация под контролем, населению и туристам ничего не угрожает.
Ранее News.ru писал о том, что пожарные выехали на тушение крупного возгорания на территории Центрального колхозного рынка по улице Эпроновская в центре Перми. О пострадавших пока не сообщается.