https://static.news.ru/photo/a2a173be-a4d6-11e9-9fea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Лесные пожары в юго-западной турецкой провинции Мугла стали причиной сильного задымления на побережье Эгейского моря.

По данным газеты Hürriyet Daily News, пожарные борются с возгоранием площадью 350 гектаров. Здание одной из гостиниц получило повреждения.

Едкий дым распространился на курорты Даламан, Фетхие, а пламя приблизилось к одному из популярных туристических городков Гёджек, — передаёт издание.

Курорт Фетхие находится в 60 км от очага пожара. С ним боролись 520 сотрудников экстренных служб и 138 единиц техники. Сейчас ситуация под контролем, населению и туристам ничего не угрожает.

Ранее News.ru писал о том, что пожарные выехали на тушение крупного возгорания на территории Центрального колхозного рынка по улице Эпроновская в центре Перми. О пострадавших пока не сообщается.