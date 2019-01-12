Киеву поставят турецкие БПА с вооружением

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 будут поставляться Киеву в полной боевой комплектации.
«Это шесть планеров, сотни ракет, станции управления, обучение персонала и… это подготовка совместного производства части комплексов на территории Украины», — сообщил Бирюков в своём Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что по словам первого заместителя генерального директора ГП «Укроборонпром» Сергея Омельченко, Украина не является потребителем чужих военных технологий, так как украинские предприятия изготавливают оружие, продающееся более чем в ста странах мира.