Киеву поставят турецкие БПА с вооружением

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Беспилотник Bayraktar TB2

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 будут поставляться Киеву в полной боевой комплектации.

«Это шесть планеров, сотни ракет, станции управления, обучение персонала и… это подготовка совместного производства части комплексов на территории Украины», — сообщил Бирюков в своём Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что по словам первого заместителя генерального директора ГП «Укроборонпром» Сергея Омельченко, Украина не является потребителем чужих военных технологий, так как украинские предприятия изготавливают оружие, продающееся более чем в ста странах мира.