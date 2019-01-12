USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,648.98 $
МОСКВА-11°C18:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Киеву поставят турецкие БПА с вооружением

Беспилотник Bayraktar TB2 wikipedia.org/Bayhaluk/CC BY-SA 4.0

Беспилотник Bayraktar TB2

в мире [ версия для печати ]

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 будут поставляться Киеву в полной боевой комплектации.

«Это шесть планеров, сотни ракет, станции управления, обучение персонала и… это подготовка совместного производства части комплексов на территории Украины», — сообщил Бирюков в своём Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что по словам первого заместителя генерального директора ГП «Укроборонпром» Сергея Омельченко, Украина не является потребителем чужих военных технологий, так как украинские предприятия изготавливают оружие, продающееся более чем в ста странах мира.


#турция #беспилотники
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
в мире 11:40, 12 января 2019
Украина возьмёт на вооружение турецкие беспилотники
в мире 01:07, 12 января 2019
Сирийские ПВО отражают ракетную атаку над Дамаском
оружие 05:33, 4 ноября 2018
США признали систему ПВО России самой мощной в мире
Лента новостей
политика 18:17
Полицейских из Ингушетии направили в Сирию
политика 18:14
Глава МИД Японии прибыл в Москву на переговоры
спорт 18:12
«Зениту» отказали в новом легионере
в мире 18:09
Трамп ждёт демократов в Белом доме
в мире 18:03
Помпео: США продолжит бороться с ИГ после ухода из Сирии
Другие новости
в мире 18:09
Трамп ждёт демократов в Белом доме
в мире 18:03
Помпео: США продолжит бороться с ИГ после ухода из Сирии
в мире 17:51
Сирия требует СБ ООН осудить удары Израиля по Дамаску
в мире 17:27
Полиция применила слезоточивый газ против толпы в Париже
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top