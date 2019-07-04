https://static.news.ru/photo/dec4ee98-9e37-11e9-8a19-fa163e074e61_1024.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Xinhua/Global Look Press

Взаимоотношения Турции и США, осложнившиеся из-за поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», стали менее напряженными. Разрядка наблюдается после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

По его словам, «разноголосица начала спадать» и сейчас процесс протекает «в более спокойном русле». Министр подчеркнул, что «сделка по С-400 закончена, речь идёт о процессе поставок».

Президент США Дональд Трамп и по F-35 открыто заявил, что думает. Но не стоит быть слишком оптимистичными и считать, что всё сказанное Трампом осуществится. Мы осторожны, — цитирует Чавушоглу РИА Новости

Контракт на поставку Турции четырёх ЗРС С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Ранее, как писал News.ru, он заявил, что поставка С-400 в Турцию будет осуществлена в считанные дни.