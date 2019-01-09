Турция заменит обычные пакеты на авоськи из конопли

https://news.ru/storage/news/94a38d1d1fdf77f4a80c58dbb057f1a6/fadf9221-00aa-4d1c-9e86-8affbfaed6d5_850.jpg Martin Poole/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил «войну» пакетам из пластика и призвал заменить их на авоськи из конопляной ткани. По словам Эрдогана, именно такими сумками пользовались его родители.

«Их мыли и использовали снова. Это дружба с землёй. В моей родной провинции Ризе выращивали коноплю, из которой производили ткань для таких сумок», — сказал Эрдоган, выступая на симпозиуме по проблемам местного самоуправления в Анкаре.

Турецкий лидер напомнил, что пластиковые пакеты не могут разложиться в земле за 500, 750 и 1000 лет, а также посетовал на исчезновение конопляных плантаций.

Эрдоган подчеркнул, что в ходе избирательной кампании в преддверии местных выборов, 31 марта, правящая Партия справедливости и развития принципиально отказалась от пластиковых пакетов.

Как сообщал News.ru, Турция ввела плату за пластиковые пакеты с 1 января. Магазины обязаны взимать примерно по 0,05 цента за каждый пакет. По показателям экологической эффективности Турция занимает 108-е место в списке из 180 стран. За год каждый житель страны расходует примерно по 440 пластиковых пакетов.