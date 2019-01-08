Турция закрыла Босфор для судов

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Пролив Босфор

Пролив Босфор, соединяющий Чёрное и Мраморное моря, закрыт для прохода судов из-за снега и низкой видимости.

«Турецкие власти пока не могут прогнозировать сроки возобновления движения судов через пролив», — сообщило агентство Bloomberg.

Ранее News.ru писал, что очевидцы опубликовали в Сети видео, снятое в тёмное время суток, на котором видно, как эсминец ВМС США USS Fort McHenry проходит под мостом через пролив Босфор. «Форт Макгенри» находится в Чёрном море с 6 января. Как пояснило командование 6-го оперативного флота ВМС США, целью визита является укрепление отношений США с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе.