Президенты Турции и Украины встретились в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Лидеры встретились в особняке Вахдеттин в Стамбуле.
В рамках беседы политики обсудили стратегическое партнёрство, координацию взаимодействия на международной арене, а также перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.
Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идёт о соавторстве Турецкой Республики в принятой в декабре 2018 года резолюции ГА ООН, осуждающей милитаризацию Крыма и Азова, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что украинский лидер прибыл в Турцию на церемонию вручения томоса ПЦУ. Документ будет передан вселенским патриархом Варфоломеем 6 января. После литургии томос перенесут в трапезный храм собора (Малая София) и выставят на всеобщее обозрение.