Президенты Турции и Украины встретились в Стамбуле

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Президенты Турции и Украины Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко

Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Лидеры встретились в особняке Вахдеттин в Стамбуле.

В рамках беседы политики обсудили стратегическое партнёрство, координацию взаимодействия на международной арене, а также перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идёт о соавторстве Турецкой Республики в принятой в декабре 2018 года резолюции ГА ООН, осуждающей милитаризацию Крыма и Азова, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что украинский лидер прибыл в Турцию на церемонию вручения томоса ПЦУ. Документ будет передан вселенским патриархом Варфоломеем 6 января. После литургии томос перенесут в трапезный храм собора (Малая София) и выставят на всеобщее обозрение.