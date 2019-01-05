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Президенты Турции и Украины встретились в Стамбуле

Президенты Турции и Украины Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Президенты Турции и Украины Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Лидеры встретились в особняке Вахдеттин в Стамбуле.

В рамках беседы политики обсудили стратегическое партнёрство, координацию взаимодействия на международной арене, а также перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идёт о соавторстве Турецкой Республики в принятой в декабре 2018 года резолюции ГА ООН, осуждающей милитаризацию Крыма и Азова, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что украинский лидер прибыл в Турцию на церемонию вручения томоса ПЦУ. Документ будет передан вселенским патриархом Варфоломеем 6 января. После литургии томос перенесут в трапезный храм собора (Малая София) и выставят на всеобщее обозрение.


#украина #эрдоган #турция #порошенко #президенты #встреча
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