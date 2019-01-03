Турция стягивает войска на границу с Сирией

Стамбул продолжает наращивать группировку войск на границе с Сирийской Арабской Республикой. В провинцию Килис прибыла очередная партия бронетехники и военных автомобилей.
Оборудование перебрасывается из разных частей Турции в направлении Газиантепа, пишет «Интерфакс-АВН».
Ранее News.ru сообщал об уходе сирийских курдов из населённого пункта Манбидж. Процесс идёт в соответствии с договорённостями о возвращении северных территорий САР к мирной жизни. Подразделения направились в сторону восточного берега реки Евфрат.