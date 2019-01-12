Турция стягивает военную технику на границу с Сирией

https://news.ru/storage/news/0e94144908e11e6c621d4a324d29a289/087c9a21-49fa-4a5f-bfd2-9760e3a9832b_850.jpg Hasan Kirmizitas Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция стягивает военную бронетехнику в воинские части на границе с Сирией.

Новая колонна военных автомобилей прибыла в провинцию Хатай и на железнодорожную станцию в Искендеруне, сообщает агентство Anadolu. По данным источника, это делается для того, чтобы усилить воинские части, которые находятся на границе Турции и Сирии.

Как ранее писал News.ru, 11 января Турция увеличила количество военных на границе с сирийской провинцией Идлиб, где действуют террористические группировки и силы оппозиции. В район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены бронемашины, танки и спецназ.