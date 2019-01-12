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Турция стягивает военную технику на границу с Сирией

Hasan Kirmizitas Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турция стягивает военную бронетехнику в воинские части на границе с Сирией.

Новая колонна военных автомобилей прибыла в провинцию Хатай и на железнодорожную станцию в Искендеруне, сообщает агентство Anadolu. По данным источника, это делается для того, чтобы усилить воинские части, которые находятся на границе Турции и Сирии.

Как ранее писал News.ru, 11 января Турция увеличила количество военных на границе с сирийской провинцией Идлиб, где действуют террористические группировки и силы оппозиции. В район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены бронемашины, танки и спецназ. 


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