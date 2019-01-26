Турция стёрла текст про Россию с таблички для туристов

Посольство Украины в Турции добилось удаления части информации, касающейся России, с туристической таблички у входа в мечеть Сулеймание в Стамбуле.
«Восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около её усыпальницы в мечети», — написало посольство Украины в Турции.
Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 25 января 2019 г.
Роксолана жила в первой половине XVI века, в 15 лет была взята в плен крымскими татарами, которые подарили её Сулейману. Точное место её рождения неизвестно. Предположительно, она родилась на территории современной Украины.
Ранее News.ru писал о том, что Министерство культуры Украины обнародовало список из пяти религиозных организаций, которым для продолжения работы необходимо внести изменения в уставы и поменять название.