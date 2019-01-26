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Турция стёрла текст про Россию с таблички для туристов

Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Посольство Украины в Турции добилось удаления части информации, касающейся России, с туристической таблички у входа в мечеть Сулеймание в Стамбуле.

«Восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около её усыпальницы в мечети», — написало посольство Украины в Турции.

Роксолана жила в первой половине XVI века, в 15 лет была взята в плен крымскими татарами, которые подарили её Сулейману. Точное место её рождения неизвестно. Предположительно, она родилась на территории современной Украины.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство культуры Украины обнародовало список из пяти религиозных организаций, которым для продолжения работы необходимо внести изменения в уставы и поменять название.


#украина #турция
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