Турция стёрла текст про Россию с таблички для туристов

https://news.ru/storage/news/62e5dc1e12456e2f37f53a2a0b87324c/be87eebb-8b4b-485a-939e-ade55d8851e6_850.jpg Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Посольство Украины в Турции добилось удаления части информации, касающейся России, с туристической таблички у входа в мечеть Сулеймание в Стамбуле.

«Восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около её усыпальницы в мечети», — написало посольство Украины в Турции.

Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 25 января 2019 г.

Роксолана жила в первой половине XVI века, в 15 лет была взята в плен крымскими татарами, которые подарили её Сулейману. Точное место её рождения неизвестно. Предположительно, она родилась на территории современной Украины.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство культуры Украины обнародовало список из пяти религиозных организаций, которым для продолжения работы необходимо внести изменения в уставы и поменять название.