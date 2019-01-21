Турция совершила налёт на курдов в Ираке

https://news.ru/storage/news/7b8e01e97172ad612f75c8a3e1d59028/9254fb64-9d17-4d46-8b58-ac08411257c6_850.jpg Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВВС Турции нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. В ходе налёта убиты шесть активистов леворадикальной организации, не только добивающейся создания независимого курдского государства на Ближнем Востоке, но и активно противодействующей боевикам-джихадистам в регионе.

«В ходе операции ВВС 20 января 2019 года были нанесены удары по регионам Зап, Синат-Хафтанин, Хакурк на севере Ирака. Нейтрализованы не менее шести вооружённых членов сепаратистской террористической группировки», — цитирует ТАСС сообщение турецкого генштаба.

Кроме этого, истребители Анкары уничтожили принадлежащие РПК огневые точки, схроны и укрытия.

Как писал News.ru, ранее сирийские курды готовы предложить президенту Сирии Башару Асаду сделку. Они хотят войти в состав Сирии как автономия. Пойти на такой шаг они решились после того, как стало известно о выводе американских войск из арабской республики и возникла опасность нападения на контролируемую ими территорию со стороны Турции. Власти Турции и США намерены создать на севере Сирии буферную зону.