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Турция совершила налёт на курдов в Ираке

Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

ВВС Турции нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. В ходе налёта убиты шесть активистов леворадикальной организации, не только добивающейся создания независимого курдского государства на Ближнем Востоке, но и активно противодействующей боевикам-джихадистам в регионе.

«В ходе операции ВВС 20 января 2019 года были нанесены удары по регионам Зап, Синат-Хафтанин, Хакурк на севере Ирака. Нейтрализованы не менее шести вооружённых членов сепаратистской террористической группировки», — цитирует ТАСС сообщение турецкого генштаба.

Кроме этого, истребители Анкары уничтожили принадлежащие РПК огневые точки, схроны и укрытия.

Как писал News.ru, ранее сирийские курды готовы предложить президенту Сирии Башару Асаду сделку. Они хотят войти в состав Сирии как автономия. Пойти на такой шаг они решились после того, как стало известно о выводе американских войск из арабской республики и возникла опасность нападения на контролируемую ими территорию со стороны Турции. Власти Турции и США намерены создать на севере Сирии буферную зону.


#турция #курды #обстрел #Ирак
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