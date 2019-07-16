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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия готовится к нанесению военного удара по Европе. По его словам, Европа является одним из самых давних партнёров РФ, поэтому заявления о готовящихся региональных войнах являются лишёнными здравого смысла.

Европа — самый надёжный партнёр России по потреблению энергоресурсов, для нас, для страны, которая более чем на 50% пополняет бюджет за счёт углеводородов, очень важно, чтобы Европа была богатой, стабильной...