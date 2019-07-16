Фото: Сергей Булкин/News.ru

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, элементы которых поставляются в Турцию из России, не угрожают НАТО, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Дипломат призвал не создавать лишнюю напряжённость по этому вопросу.

С-400 не представляют угрозы для НАТО. Не нужно создавать ненужную напряжённость в этом вопросе, который уже закрыт, — цитирует руководителя ведомства телеканал NTV.

Накануне выступления Чавушоглу в Северной Македонии пресс-служба Североатлантического альянса выразила обеспокоенность информацией о появлении в Турции российских С-400.

Ранее News.ru сообщал, что Москва продолжит поставку Анкаре компонентов С-400 «Триумф» с помощью транспортной авиации. По некоторым данным, подготовка специалистов для эксплуатации вооружений завершится в конце 2019 года. Это предусмотрено контрактом.

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