Турция обратилась к США с призывом не исключать её из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. МИД страны называет это решение ошибочным и не имеющим законного основания.
Призыв содержится в обращении
Это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему. Мы предлагаем США исправить эту ошибку, которая нанесет непоправимый вред нашим стратегическим отношениям, — говорится в заявлении.
Заявление США о том, что российские С-400 якобы могут ослабить американские F-35, турецкий МИД называет неверным.
Ранее News.ru сообщал, что американская сторона отметила, что США продолжат тесно сотрудничать с Турцией, но с учётом ограничений, вызванных покупкой вооружения у России. При этом в Белом доме подчеркнули, что Анкара не сможет получить истребители F-35, так как это позволит Москве собрать разведывательную информацию.