https://static.news.ru/photo/c463de8e-a8e0-11e9-b108-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Турция обратилась к США с призывом не исключать её из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. МИД страны называет это решение ошибочным и не имеющим законного основания.

Призыв содержится в обращении министерства иностранных дел Турции , там же говорится, что США оставили без ответа предложение Анкары по созданию совместно с НАТО рабочей группы по С-400.

Это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему. Мы предлагаем США исправить эту ошибку, которая нанесет непоправимый вред нашим стратегическим отношениям, — говорится в заявлении.

Заявление США о том, что российские С-400 якобы могут ослабить американские F-35, турецкий МИД называет неверным.

Ранее News.ru сообщал, что американская сторона отметила, что США продолжат тесно сотрудничать с Турцией, но с учётом ограничений, вызванных покупкой вооружения у России. При этом в Белом доме подчеркнули, что Анкара не сможет получить истребители F-35, так как это позволит Москве собрать разведывательную информацию.