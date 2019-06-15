https://static.news.ru/photo/88a0c624-f7e6-4924-89cc-81b8a54edcd7_1024.jpg С-400 Фото: Екатерина Смола/mil.ru

Анкара примет ответные меры, если США введут против неё санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу напомнил Вашингтону, что решение Анкары закупить у России ЗРК С-400 является знаковым для обороноспособности государства и страна не откажется от него, что бы ни происходило.

Касаемо запугиваний Анкары со стороны Вашингтона министр заявил, что Турция суверенное государство и может адекватно и достойно ответить на любые угрозы.

Одна страна не может давать указания другой, как той действовать. США должны отказаться от такого поведения. Если США предпримут шаги против нас, то мы вынуждены будем сделать то же самое, — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Глава МИДа добавил, что власти страны не будут сидеть сложа руки и послушно кивать в ответ назиданиям из-за океана.

Первая партия российских зенитно-ракетных систем должна поступить в Турцию уже в июле.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил: Анкара искренне надеется, что Соединённые Штаты изменят свою жёсткую риторику касательно поставок российских ЗРС ПВО, писал News.ru.