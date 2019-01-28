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Эрдоган: Турция уничтожит боевиков в Сирии

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Анкара скоро уничтожит боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) на территории Сирии, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Мы также в самое ближайшее время установим безопасность, стабильность и спокойствие на территориях к востоку от реки Евфрат», — цитирует политика NTV.

Глава государства уже выступал с подобными заявлениями, уточнив, что его стране потребуется военная помощь со стороны США. В свою очередь, сенатор Линдси Грэм призвал Белый дом защитить Турцию от курдских Сил народной самообороны (YPG), которые действуют на севере САР.

Ранее News.ru сообщал про артобстрел ВС Турции позиций YPG в провинциях Аазаз и Маре. Военные нанесли более 20 ударов из самоходок по возможным местам расположения участников вооружённых формирований.


#сирия #эрдоган #боевики #турция
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