Турция перебросила подкрепление на север Сирии

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Военное командование ВС Турции перебросило подкрепление к городу Манбидж на севере Сирии. Войска могут принять участие в наступательных операциях против курдских военизированных формирований.

Анкара дала Вашингтону обещание перенести на более поздний срок начало наступления, так как в районе города находятся американские военные, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что вывести американские войска из Сирии президента США Дональда Трампа убедил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Причём ему для этого понадобился всего лишь один разговор по телефону. Вскоре глава Белого дома ошеломил свою администрацию и советников, озвучив решение, которое шло вразрез с ранее утверждённой стратегией антитеррористических действий.