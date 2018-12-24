Турция планирует сотрудничать с Россией в Сирии

https://news.ru/storage/news/ba83deb822845ca4c7d6924828628296/78282f5c-6bf4-4e6d-8d38-f4f5b4d2bb55_850.jpg Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что турецкое правительство намерено продолжать тесное сотрудничество с Россией в Сирии.

«В ходе работ будем также тесно сотрудничать с Россией. В свете развития новых событий начнутся новые координационные работы с Российской Федерацией к востоку от Евфрата», — рассказал Калын.

Турецкий представитель отметил, что в вопросах борьбы с ИГ (запрещённая организация в РФ) послаблений или приостановок не будет. Турция с союзниками намерены продолжать борьбу с террористами.

Ранее News.ru писал, что турецкий лидер Тайип Эрдоган пообещал освободить арабов и курдов Сирии от гнёта террористов. Он подчеркнул, что Турция не оставит курдских братьев под гнётом запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана.