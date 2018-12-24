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Турция планирует сотрудничать с Россией в Сирии

Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что турецкое правительство намерено продолжать тесное сотрудничество с Россией в Сирии.

«В ходе работ будем также тесно сотрудничать с Россией. В свете развития новых событий начнутся новые координационные работы с Российской Федерацией к востоку от Евфрата», — рассказал Калын.

Турецкий представитель отметил, что в вопросах борьбы с ИГ (запрещённая организация в РФ) послаблений или приостановок не будет. Турция с союзниками намерены продолжать борьбу с террористами.

Ранее News.ru писал, что турецкий лидер Тайип Эрдоган пообещал освободить арабов и курдов Сирии от гнёта террористов. Он подчеркнул, что Турция не оставит курдских братьев под гнётом запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана.


#сирия #терроризм #россия #ИГ #турция
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