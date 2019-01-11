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Турция перебросила военные силы к сирийской границе

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турция увеличила количество военных сил на границе с сирийской провинцией Идлиб, где действуют террористические группировки и силы оппозиции.

В район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены бронемашины, танки и спецназ. Переброска военных сил была осуществлена после столкновений между силами сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, и группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Россия и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону к 15 октября. Турция обещала освободить данную зону от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). Но пока полностью очистить территорию от боевиков не удалось.

Как писал News.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 при предложении Вашингтона по поставкам ЗРК Patriot. Турция планирует получить российские комплексы до начала следующего года.


#сирия #военные #турция #танки #спецназ #Bloomberg
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